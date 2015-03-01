Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Падерборн
Боруссия М - Падерборн: обзор матча 01 марта 2015
Боруссия М
01.03.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Падерборн
18'
Ф. Джонсон
81'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Падерборн
Замена
К. Крамер
️️️️
Раффаэл
84'
ГОЛ! 2:0!
П. Херрманн
81'
79'
Замена
М. Дукщ
️️️️
М. Хайнлот
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
73'
Замена
М. Крузе
️️️️
Б. Хргота
68'
66'
Замена
С. Коч
️️️️
М. Штоппелькамп
62'
Желтая карточка
М. Вранчич
60'
Замена
М. Вранчич
️️️️
М. Бакалорж
54'
Желтая карточка
Л. Рупп
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Ю. Корб
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
17
Альбан Меха
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
6
Мирнес Пепич
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Зоммер
24
Янчке
6
Нордтвейт
4
Корб
17
Вендт
34
Джака
39
Штранцль
19
Джонсон
16
Траоре
11
Раффаэл
10
Хргота
3-5-1-1
1
Крузе
34
Циглер
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
17
Меха
21
Брюкнер
10
Рупп
6
Бакалорж
10
Штоппелькамп
10
Качунга
29
Лакич
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
11
Раффаэл
23
Крамер
23
Крамер
11
Раффаэл
10
Хргота
10
Крузе
10
Крузе
10
Хргота
10
Штоппелькамп
30
Коч
30
Коч
10
Штоппелькамп
6
Бакалорж
8
Вранчич
8
Вранчич
6
Бакалорж
17
Хайнлот
33
Дукщ
33
Дукщ
17
Хайнлот
Остались в запасе
Боруссия М
Падерборн
28
Янис Бласвих
ВР
28
Андре Хан
ПВ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Даниэль Люк
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
6
Мирнес Пепич
ЦП
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
28
Андре Хан
ПВ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
6
Мирнес Пепич
ЦП
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Боруссия М - Падерборн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Падерборн
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Падерборн» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Падерборна» и «Штутгарта» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+