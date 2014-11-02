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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Герта
Падерборн - Герта: обзор матча 02 ноября 2014
Падерборн
02.11.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Герта
28'
М. Бакалорж
52'
Э. Качунга
75'
А. Меха
41'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Герта
Замена
М. Саглик
️️️️
Э. Качунга
89'
Замена
С. Коч
️️️️
А. Меха
78'
ГОЛ! 3:1!
А. Меха
Пас отдал
Э. Качунга
75'
Замена
К. Штродьек
️️️️
М. Дукщ
70'
66'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Р. Беренс
63'
Замена
Ронни
️️️️
Х. Хосогаи
ГОЛ! 2:1!
Э. Качунга
Пас отдал
Й. Веммер
52'
42'
Желтая карточка
П. Нимайер
41'
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Пас отдал
М. Ндженг
30'
Желтая карточка
П. Пекарик
ГОЛ! 1:0!
М. Бакалорж
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
11
Йенс Веммер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Махир Саглик
ЦФ
20
Стефан Кучке
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-5-1-1
1
Крузе
34
Циглер
11
Веммер
2
Хюнемайер
17
Меха
21
Брюкнер
6
Бакалорж
8
Вранчич
10
Штоппелькамп
10
Качунга
33
Дукщ
4-5-1
1
Крафт
22
Пекарик
5
Хейтинга
28
Лустенбергер
21
Хосогаи
18
Нимайер
7
Беренс
14
Штокер
5
Скьельбред
8
Ндженг
8
Калу
10
Качунга
10
Саглик
10
Саглик
10
Качунга
17
Меха
30
Коч
30
Коч
17
Меха
33
Дукщ
13
Штродьек
13
Штродьек
33
Дукщ
21
Хосогаи
12
Ронни
12
Ронни
21
Хосогаи
7
Беренс
78
Харагучи
78
Харагучи
7
Беренс
Остались в запасе
Падерборн
Герта
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Падерборн - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Бентелер-Арена
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