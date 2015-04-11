Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Аугсбург
Падерборн - Аугсбург: обзор матча 11 апреля 2015
Падерборн
11.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
48'
Э. Качунга
60'
С. Лакич
52'
П. Хейбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Аугсбург
Замена
К. Штродьек
️️️️
Э. Качунга
89'
84'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
82'
Желтая карточка
Ш. Паркер
Замена
С. Кучке
️️️️
С. Лакич
77'
76'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
Л. Рупп
️️️️
С. Коч
71'
63'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Д. Кор
ГОЛ! 2:1!
С. Лакич
Пас отдал
Ф. Хартерц
60'
52'
ГОЛ! 1:1!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Р. Бобадилья
ГОЛ! 1:0!
Э. Качунга
Пас отдал
М. Хайнлот
48'
40'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Каюби
Желтая карточка
У. Хюнемайер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
27
Идир Уали
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Каюби
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
4-3-1-2
1
Крузе
3
Хартерц
2
Хюнемайер
3
Рафа
17
Хайнлот
30
Коч
6
Бакалорж
8
Вранчич
10
Качунга
29
Лакич
27
Уали
4-5-1
1
Хитц
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
2
Верхаг
21
Баба
31
Кор
23
Хейбьерг
30
Каюби
17
Вернер
10
Байер
25
Бобадилья
29
Лакич
20
Кучке
20
Кучке
29
Лакич
10
Качунга
13
Штродьек
13
Штродьек
10
Качунга
30
Коч
10
Рупп
10
Рупп
30
Коч
25
Бобадилья
9
Паркер
9
Паркер
25
Бобадилья
31
Кор
35
Эссвайн
35
Эссвайн
31
Кор
30
Каюби
9
Матавж
9
Матавж
30
Каюби
Остались в запасе
Падерборн
Аугсбург
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Махир Саглик
ЦФ
17
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Махир Саглик
ЦФ
17
Альбан Меха
ПП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Падерборн - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бентелер-Арена
Новости команд
Все
Падерборн
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Падерборн» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Падерборна» и «Штутгарта» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+