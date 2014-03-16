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    Паулиньо - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Пауло Сержио
    Фамилия Бетанин
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 января 1986 (37 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 35 15 1 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -90' Парма (Парма) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    04.05.2014 1' -90' Удинезе (Удине) 5:3 Ливорно (Ливорно)
    13' 29' 81'
    27.04.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:2 Лацио (Рим)
    19.04.2014 1' -90' Милан (Милан) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    13.04.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:4 Кьево (Верона)
    34'
    07.04.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    31.03.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:2 Интер (Милан)
    54'
    26.03.2014 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    22.03.2014 1' -90' Торино (Турин) 3:1 Ливорно (Ливорно)
    16.03.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    53'
    09.03.2014 1' -90' Сампдория (Генуя) 4:2 Ливорно (Ливорно)
    02.03.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:1 Наполи (Неаполь)
    23.02.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:3 Верона (Верона)
    72'
    16.02.2014 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Ливорно (Ливорно)
    53'
    09.02.2014 1' -56' Ливорно (Ливорно) 0:1 Дженоа (Генуя)
    02.02.2014 1' -90' Катания (Катания) 3:3 Ливорно (Ливорно)
    72' 77'
    26.01.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11'
    18.01.2014 1' -90' Рома (Рим) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    11.01.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:3 Парма (Парма)
    05.01.2014 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    45'
    21.12.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:2 Удинезе (Удине)
    32'
    15.12.2013 1' -90' Лацио (Рим) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    07.12.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:2 Милан (Милан)
    58' 70'
    01.12.2013 1' -90' Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    09.11.2013 1' -90' Интер (Милан) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    74'
    03.11.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    11'
    30.10.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 3:3 Торино (Турин)
    25'
    27.10.2013 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    20.10.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:2 Сампдория (Генуя)
    35'
    06.10.2013 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Ливорно (Ливорно)
    29.09.2013 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Ливорно (Ливорно)
    25.09.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    21.09.2013 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Ливорно (Ливорно)
    38'
    15.09.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:0 Катания (Катания)
    66' 72' 69'
    01.09.2013 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:4 Ливорно (Ливорно)
    75'
    25.08.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:2 Рома (Рим)
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