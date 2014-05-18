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Паулиньо
Статистика
Паулиньо - статистика
Завершил карьеру
10 января 1986 (40)
#9 | Нападающий
176 см
Бразилия | Италия
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливорно
35
15
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
1' - 90'
13, 29'
81'
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
0 : 2
27.04.2014
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
3 : 0
19.04.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2 : 4
13.04.2014
Кьево
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
2 : 0
07.04.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
2 : 2
31.03.2014
Интер
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
26.03.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
3 : 1
22.03.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
2 : 1
16.03.2014
Болонья
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
4 : 2
09.03.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 1
02.03.2014
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2 : 3
23.02.2014
Верона
1' - 90'
72'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 2
16.02.2014
Ливорно
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0 : 1
09.02.2014
Дженоа
1' - 56'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3 : 3
02.02.2014
Ливорно
1' - 90'
72'
77'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
3 : 1
26.01.2014
Сассуоло
1' - 90'
11'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 0
18.01.2014
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
0 : 3
11.01.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
05.01.2014
Ливорно
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
1 : 2
21.12.2013
Удинезе
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 0
15.12.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
2 : 2
07.12.2013
Милан
1' - 90'
58'
70'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
3 : 0
01.12.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 0
09.11.2013
Ливорно
1' - 90'
74'
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
1 : 0
03.11.2013
Аталанта
1' - 90'
11'
Италия. Серия А, 10 тур
Ливорно
3 : 3
30.10.2013
Торино
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
27.10.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1 : 2
20.10.2013
Сампдория
1' - 90'
35'
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
4 : 0
06.10.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
2 : 1
29.09.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Ливорно
1 : 1
25.09.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2013
Ливорно
1' - 90'
38'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
2 : 0
15.09.2013
Катания
1' - 90'
66, 72'
69'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
1 : 4
01.09.2013
Ливорно
1' - 90'
75'
Италия. Серия А, 1 тур
Ливорно
0 : 2
25.08.2013
Рома
1' - 90'
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