Кристиано Ломбарди - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Кристиано
|Фамилия
|Ломбарди
|Команда
|Триестина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Кристиано
|Фамилия
|Ломбарди
|Команда
|Триестина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|13
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.04.2018
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Аталанта (Бергамо)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:4
|Ювентус (Турин)
|04.04.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|3:0
|Верона (Верона)
|31.03.2018
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|6:2
|Беневенто (Беневенто)
|51'
|18.03.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|11.03.2018
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|72'
|24.02.2018
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|18.02.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|3:2
|Кротоне (Кротоне)
|11.02.2018
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|04.02.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|28.01.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Беневенто (Беневенто)
|21.01.2018
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Беневенто (Беневенто)
|06.01.2018
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|3:2
|Сампдория (Генуя)
|30.12.2017
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Кьево (Верона)
|23.12.2017
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|17.12.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|СПАЛ (Феррара)
|03.12.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Милан (Милан)
|27.11.2017
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|19.11.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|05.11.2017
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Беневенто (Беневенто)
|29.10.2017
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:5
|Лацио (Рим)
|25.10.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Беневенто (Беневенто)
|22.10.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|16.10.2017
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|01.10.2017
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Интер (Милан)
|64'
|24.09.2017
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:4
|Рома (Рим)
|17.09.2017
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|6:0
|Беневенто (Беневенто)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:1
|Торино (Турин)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|СПАЛ (Феррара)