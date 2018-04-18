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Кристиано Ломбарди
Статистика
Кристиано Ломбарди - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1995 (31)
#25 | Полузащитник
Италия
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
13
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
0 : 3
18.04.2018
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Беневенто
2 : 4
07.04.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3 : 0
04.04.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
6 : 2
31.03.2018
Беневенто
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
1 : 2
18.03.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
11.03.2018
Беневенто
1' - 90'
72'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2 : 0
24.02.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3 : 2
18.02.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
5 : 2
11.02.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0 : 2
04.02.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
3 : 0
28.01.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
3 : 0
21.01.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Беневенто
3 : 2
06.01.2018
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
1 : 0
30.12.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 0
23.12.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 2
17.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2 : 2
03.12.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 0
27.11.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1 : 2
19.11.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
2 : 1
05.11.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Беневенто
1 : 5
29.10.2017
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
2 : 1
25.10.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
0 : 3
22.10.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 0
16.10.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
1 : 2
01.10.2017
Интер
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
2 : 0
24.09.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
0 : 4
20.09.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
6 : 0
17.09.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Беневенто
0 : 1
10.09.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0 : 0
20.08.2017
СПАЛ
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