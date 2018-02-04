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    Кристиано Ломбарди - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Кристиано
    Фамилия Ломбарди
    Команда Триестина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 августа 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 13 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.04.2018 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:3 Аталанта (Бергамо)
    07.04.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:4 Ювентус (Турин)
    04.04.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 3:0 Верона (Верона)
    31.03.2018 1' -90' Лацио (Рим) 6:2 Беневенто (Беневенто)
    51'
    18.03.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    11.03.2018 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    72'
    24.02.2018 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    18.02.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 3:2 Кротоне (Кротоне)
    11.02.2018 Был в запасе Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    04.02.2018 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:2 Наполи (Неаполь)
    28.01.2018 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Беневенто (Беневенто)
    21.01.2018 1' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Беневенто (Беневенто)
    06.01.2018 1' -90' Беневенто (Беневенто) 3:2 Сампдория (Генуя)
    30.12.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:0 Кьево (Верона)
    23.12.2017 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    17.12.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:2 СПАЛ (Феррара)
    03.12.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Милан (Милан)
    27.11.2017 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    19.11.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    05.11.2017 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Беневенто (Беневенто)
    29.10.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:5 Лацио (Рим)
    25.10.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Беневенто (Беневенто)
    22.10.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    16.10.2017 1' -90' Верона (Верона) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    01.10.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:2 Интер (Милан)
    64'
    24.09.2017 1' -90' Кротоне (Кротоне) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    20.09.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:4 Рома (Рим)
    17.09.2017 1' -90' Наполи (Неаполь) 6:0 Беневенто (Беневенто)
    10.09.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:1 Торино (Турин)
    20.08.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 СПАЛ (Феррара)
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