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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Торино
Беневенто - Торино: обзор матча 10 сентября 2017
Беневенто
10.09.2017, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Торино
90+3'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Торино
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Льяич
Желтая карточка
Л. Мемушай
68'
54'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
Д. Катальди
45'
+1
32'
Желтая карточка
Э. Моретти
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
3-3-1-2
27
Белец
3
Летизия
15
Лучионе
51
Антеи
20
Мемушай
10
Чичиретти
32
Катальди
77
Д'Алессандро
9
Кода
9
Иеммелло
4-2-2-2
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
24
Моретти
63
Н'Кулу
3
Молинаро
10
Оби
8
Ринкон
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
99
Ньянг
Остались в запасе
Беневенто
Торино
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Беневенто - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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