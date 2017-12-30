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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Кьево
Беневенто - Кьево: обзор матча 30 декабря 2017
Беневенто
30.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
64'
М. Кода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Кьево
90'
+3
Желтая карточка
М. Пуччарелли
Желтая карточка
Л. Мемушай
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Кода
Пас отдал
М. Д'Алессандро
64'
30'
Желтая карточка
И. Радованович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
4-4-1
27
Белец
6
Джимсити
15
Лучионе
21
Коста
5
Венути
10
Виола
14
Париджини
20
Мемушай
25
Ломбарди
9
Кода
3-3-2-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
4
Томович
12
Цесар
23
Депаоли
16
Радованович
18
Гобби
23
Бирса
56
Хетемай
45
Инглесе
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Беневенто
Кьево
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Беневенто - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Беневенто
Кьево
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2022.09.21 00:38
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2024.12.23 22:44
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
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2
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