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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Рома
Беневенто - Рома: обзор матча 20 сентября 2017
Беневенто
20.09.2017, среда, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 4
Завершен
Рома
22'
Э. Джеко
35'
Ф. Лучионе (АГ)
52'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Рома
Желтая карточка
В. Париджини
84'
Желтая карточка
Д. Ди Кьяра
56'
52'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Перотти
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ф. Лучионе
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Рома
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-4-2
27
Белец
3
Летизия
15
Лучионе
17
Ди Кьяра
13
Чибса
20
Мемушай
32
Катальди
33
Лазаар
47
Пушкаш
9
Кода
3-1-2-2-2
1
Алиссон
15
Жуан
17
Фасио
11
Коларов
25
Гоналон
33
Перес
8
Строотман
7
Ундер
7
Пеллегрини
8
Перотти
10
Джеко
Остались в запасе
Беневенто
Рома
91
Альберто Бриноли
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Беневенто - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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