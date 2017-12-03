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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Милан
Беневенто - Милан: обзор матча 03 декабря 2017
Беневенто
03.12.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Милан
50'
Г. Пушкаш
90+5'
А. Бриноли
38'
Д. Бонавентура
57'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Милан
ГОЛ! 2:2!
А. Бриноли
Пас отдал
Д. Катальди
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
И. Абате
90'
Желтая карточка
Ф. Кессье
75'
Вторая желтая
А. Романьоли
71'
Желтая карточка
Р. Родригес
57'
ГОЛ! 1:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Д. Бонавентура
Желтая карточка
Д. Ди Кьяра
54'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пушкаш
50'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Желтая карточка
Д. Катальди
29'
24'
Желтая карточка
А. Романьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
24
Мамаду Кануте
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-4-1-1
91
Бриноли
3
Летизия
21
Коста
17
Ди Кьяра
6
Джимсити
13
Чибса
32
Катальди
14
Париджини
20
Мемушай
77
Д'Алессандро
47
Пушкаш
4-3-1-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
19
Бонуччи
37
Мусаккио
13
Родригес
7
Бонавентура
18
Монтоливо
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
9
Калинич
Остались в запасе
Беневенто
Милан
27
Вид Белец
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
24
Мамаду Кануте
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
24
Мамаду Кануте
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Беневенто - Милан
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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