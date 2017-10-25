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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Беневенто
Кальяри - Беневенто: обзор матча 25 октября 2017
Кальяри
25.10.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Беневенто
9'
П. Фараго
90+5'
Л. Паволетти
90+3'
П. Иеммелло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Беневенто
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
90'
+5
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Иеммелло
Желтая карточка
Л. Паволетти
88'
Желтая карточка
Н. Барелла
84'
Желтая карточка
С. Падоин
77'
Желтая карточка
Л. Чигарини
55'
Желтая карточка
П. Фараго
28'
15'
Желтая карточка
Д. Ди Кьяра
ГОЛ! 1:0!
П. Фараго
Пас отдал
С. Падоин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
3-4-2
77
Рафаэль
13
Мянго
23
Чеппителли
4
Писакане
19
Падоин
23
Барелла
8
Чигарини
24
Фараго
25
Сау
30
Паволетти
4-5-1
91
Бриноли
17
Ди Кьяра
51
Антеи
3
Летизия
6
Джимсити
10
Чичиретти
13
Чибса
33
Лазаар
32
Катальди
20
Мемушай
9
Иеммелло
Остались в запасе
Кальяри
Беневенто
36
Лука Кроста
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Жоао Педро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
27
Вид Белец
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
36
Лука Кроста
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Жоао Педро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Кальяри - Беневенто
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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