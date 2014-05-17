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Херман Парреньо
Статистика
Херман Парреньо - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1993 (33), Эльче
#1 | Вратарь
189 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
1
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
3 : 1
17.05.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1 : 0
03.05.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 2
27.04.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
19.04.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2 : 2
13.04.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
4 : 1
06.04.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
0 : 1
29.03.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 2
25.03.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
0 : 0
22.03.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1 : 0
16.03.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
3 : 1
09.03.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0 : 0
01.03.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 2
25.02.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1 : 2
16.02.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1 : 0
07.02.2014
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 0
02.02.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 2
25.01.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 0
19.01.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
0 : 1
12.01.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1 : 0
05.01.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 2
22.12.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
0 : 0
15.12.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 2
01.12.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 4
24.11.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 3
10.11.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 0
01.11.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 0
29.10.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3 : 0
26.10.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 0
19.10.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
2 : 1
05.10.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 2
29.09.2013
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2 : 1
26.09.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
3 : 2
23.09.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
0 : 1
15.09.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 0
01.09.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
3 : 1
24.08.2013
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 2
19.08.2013
Эспаньол
Был в запасе
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