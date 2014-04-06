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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 06 апреля 2014
Севилья
06.04.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 32 тур
4 : 1
Завершен
Эспаньол
18'
С. Мбиа
45'
К. Гамейро
84'
К. Гамейро
89'
И. Ракитич
46'
С. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
ГОЛ! 4:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Н. Пареха
89'
ГОЛ! 3:1!
К. Гамейро
Пас отдал
М. Марин
84'
Замена
Х. Самперио
️️️️
Витоло
83'
74'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Пицци
Замена
М. Марин
️️️️
П. Троховски
73'
Замена
И. Ракитич
️️️️
К. Бакка
62'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
60'
59'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Симау
Желтая карточка
С. Мбиа
52'
Желтая карточка
Ф. Фасио
47'
46'
Замена
Алекс
️️️️
Абрахам
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Витоло
45'
41'
Желтая карточка
Д. Лопес
ГОЛ! 1:0!
С. Мбиа
Пас отдал
П. Троховски
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Петр Троховски
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Марко Марин
АП
Эспаньол
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
8
Алекс
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-3-1-2
34
Бету
5
Морено
90
Фигейраш
17
Фасио
2
Пареха
15
Троховски
25
Мбиа
10
Иборра
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
3-1-3-1-2
1
Парреньо
26
Сидней
5
Родригес
29
Фуэнтес
5
Лопес
10
Абрахам
21
Лопес
20
Симау
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
7
Витоло
29
Самперио
29
Самперио
7
Витоло
70
Бакка
11
Ракитич
11
Ракитич
70
Бакка
15
Троховски
22
Марин
22
Марин
15
Троховски
10
Абрахам
8
Алекс
8
Алекс
10
Абрахам
21
Пицци
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
21
Пицци
20
Симау
9
Кордоба
9
Кордоба
20
Симау
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Севилья - Эспаньол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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