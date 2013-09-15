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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эспаньол
Гранада - Эспаньол: обзор матча 15 сентября 2013
Гранада
15.09.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
76'
М. Лансароте Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эспаньол
Желтая карточка
А. Ньом
87'
Вторая желтая
О. Игало
82'
Желтая карточка
О. Игало
81'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Рики
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
М. Лансароте Бруно
Пас отдал
Симау
71'
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
О. Игало
️️️️
Д. Бенитес
66'
59'
Замена
Тьеви
️️️️
С. Гарсия
56'
Замена
К. Стуани
️️️️
Абрахам
Замена
Д. Майнц
️️️️
П. Диакате
46'
Желтая карточка
П. Диакате
40'
39'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
22'
Желтая карточка
М. Лансароте Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
28
Мохаммед Фато
ОП
16
Мануэль Итурра
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
23
Тьеви
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-1
2
Роберто
2
Ангуло
15
Диакате
24
Мурильо
12
Ньом
36
Ресио
4
Рико
11
Бенитес
30
Буонанотте
11
Рики
3-2-4-1
1
Касилья
19
Колотто
5
Родригес
29
Фуэнтес
5
Лопес
12
Лансароте Бруно
21
Лопес
10
Абрахам
4
Санчес
20
Симау
9
Гарсия
15
Диакате
5
Майнц
5
Майнц
15
Диакате
11
Бенитес
9
Игало
9
Игало
11
Бенитес
11
Рики
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Рики
9
Гарсия
23
Тьеви
23
Тьеви
9
Гарсия
10
Абрахам
7
Стуани
7
Стуани
10
Абрахам
Остались в запасе
Гранада
Эспаньол
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Орестис Карнезис
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
16
Мануэль Итурра
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Орестис Карнезис
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
16
Мануэль Итурра
ЦП
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Гранада - Эспаньол
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Лос Карменес
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