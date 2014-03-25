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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эспаньол
Малага - Эспаньол: обзор матча 25 марта 2014
Малага
25.03.2014, вторник, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
35'
П. Перес
33'
С. Гарсия
76'
Пицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эспаньол
90'
Замена
Г. Торже
️️️️
Пицци
83'
Замена
Алекс
️️️️
Д. Лопес
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Антунеш
81'
Вторая желтая
П. Перес
78'
76'
ГОЛ! 1:2!
Пицци
Пас отдал
С. Гарсия
Замена
Элизеу
️️️️
Велигтон
69'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Саму
69'
66'
Замена
Абрахам
️️️️
Д. Кордоба
Желтая карточка
П. Перес
52'
ГОЛ! 1:1!
П. Перес
Пас отдал
Р. Санта Крус
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Гарсия
Пас отдал
К. Стуани
16'
Желтая карточка
К. Стуани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Саму
ЦП
11
Пабло Перес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Пицци
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
7
Александр Яковенко
ПП
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Абрахам
ЦП
8
Алекс
АП
4-3-1-2
13
Кабальеро
4
Феррейра
3
Велигтон
5
Антунеш
2
Ангелери
14
Саму
11
Перес
10
Дардер
20
Портильо
39
Амрабат
24
Санта Крус
3-1-2-1-3
1
Касилья
15
Морено
26
Сидней
29
Фуэнтес
5
Лопес
4
Санчес
21
Лопес
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
9
Кордоба
3
Велигтон
19
Элизеу
19
Элизеу
3
Велигтон
14
Саму
7
Яковенко
7
Яковенко
14
Саму
5
Антунеш
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
5
Антунеш
5
Лопес
8
Алекс
8
Алекс
5
Лопес
21
Пицци
8
Торже
8
Торже
21
Пицци
9
Кордоба
10
Абрахам
10
Абрахам
9
Кордоба
Остались в запасе
Малага
Эспаньол
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Хуанми
ЦФ
1
Херман Парреньо
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Малага - Эспаньол
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
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