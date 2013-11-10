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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 10 ноября 2013
Эспаньол
10.11.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 3
Завершен
Севилья
23'
С. Гарсия
3'
Ф. Фасио
10'
Витоло
58'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
90'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Витоло
88'
Желтая карточка
В. Иборра
Вторая желтая
В. Санчес
85'
Желтая карточка
В. Санчес
82'
Желтая карточка
Х. Лопес
79'
77'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Самперио
75'
Желтая карточка
С. Кристофоро
Замена
Пицци
️️️️
Симау
70'
58'
ГОЛ! 1:3!
К. Бакка
Пас отдал
С. Кристофоро
54'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Н. Пареха
Замена
Тьеви
️️️️
М. Лансароте Бруно
51'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Абрахам
46'
Желтая карточка
Сидней
28'
ГОЛ! 1:2!
С. Гарсия
Пас отдал
М. Лансароте Бруно
23'
12'
Желтая карточка
Н. Пареха
10'
ГОЛ! 0:2!
Витоло
Пас отдал
Н. Пареха
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фасио
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
23
Тьеви
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
4-1-4-1
1
Касилья
29
Фуэнтес
26
Сидней
15
Морено
5
Родригес
12
Лансароте Бруно
20
Симау
4
Санчес
10
Абрахам
21
Лопес
9
Гарсия
4-4-1-1
34
Бету
90
Фигейраш
2
Пареха
17
Фасио
5
Морено
10
Иборра
11
Ракитич
29
Самперио
23
Карришу
7
Витоло
70
Бакка
20
Симау
21
Пицци
21
Пицци
20
Симау
12
Лансароте Бруно
23
Тьеви
23
Тьеви
12
Лансароте Бруно
10
Абрахам
9
Кордоба
9
Кордоба
10
Абрахам
7
Витоло
19
Рейес
19
Рейес
7
Витоло
2
Пареха
41
Кристофоро
41
Кристофоро
2
Пареха
29
Самперио
8
Перотти
8
Перотти
29
Самперио
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эспаньол - Севилья
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Стейдж Фронт
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