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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Эспаньол
Альмерия - Эспаньол: обзор матча 15 декабря 2013
Альмерия
15.12.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Эспаньол
84'
Замена
Алекс
️️️️
С. Гарсия
Замена
М. Тебар
️️️️
Ф. Сориано
84'
81'
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
Р. Гарсия
️️️️
С. Дюбарбье
79'
76'
Замена
Тьеви
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Сусо
63'
57'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Г. Торже
44'
Желтая карточка
Э. Морено
Пенальти не реализован!
Верса
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Габриэль Торже
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
15
Корона
АП
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
8
Алекс
АП
23
Тьеви
ПВ
3-2-3-1-1
1
Эстебан
22
Видаль
5
Трухильо
4
Пельерано
16
Дюбарбье
22
Нельсон
23
Сориано
12
Верса
12
Азиз
10
Сусо
7
Диас
4-1-2-3
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
5
Родригес
29
Фуэнтес
5
Лопес
8
Торже
4
Санчес
9
Гарсия
7
Стуани
9
Кордоба
16
Дюбарбье
15
Гарсия
15
Гарсия
16
Дюбарбье
23
Сориано
14
Тебар
14
Тебар
23
Сориано
10
Сусо
7
Барбоза
7
Барбоза
10
Сусо
9
Гарсия
8
Алекс
8
Алекс
9
Гарсия
8
Торже
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
8
Торже
9
Кордоба
23
Тьеви
23
Тьеви
9
Кордоба
Остались в запасе
Альмерия
Эспаньол
19
Оскар Устари
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
15
Корона
АП
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Альмерия - Эспаньол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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