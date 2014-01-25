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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 25 января 2014
Валенсия
25.01.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
7'
П. Алькасер
32'
Жонас
3'
Д. Кордоба
45'
С. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
90'
+2
Замена
Р. Родригес
️️️️
Абрахам
88'
Замена
В. Альварес
️️️️
Симау
Замена
Д. Пабон
️️️️
П. Алькасер
82'
80'
Замена
Алекс
️️️️
Д. Кордоба
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Парехо
75'
Замена
Мичел
️️️️
Э. Банега
62'
Желтая карточка
Жонас
56'
45'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Гарсия
Желтая карточка
Ж. Матье
44'
ГОЛ! 2:1!
Жонас
Пас отдал
П. Пьятти
32'
Желтая карточка
О. Ромеу
9'
ГОЛ! 1:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Жонас
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
10
Абрахам
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Мичел
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
3-4-1-2
25
Алвес
22
Матье
20
Кошта
27
Перейра
18
Гуардадо
21
Ромеу
10
Парехо
11
Банега
10
Пьятти
17
Жонас
9
Алькасер
3-4-3
1
Касилья
15
Морено
19
Колотто
29
Фуэнтес
10
Абрахам
4
Санчес
21
Лопес
20
Симау
7
Стуани
9
Гарсия
9
Кордоба
11
Банега
21
Мичел
21
Мичел
11
Банега
10
Парехо
20
Каналес
20
Каналес
10
Парехо
9
Алькасер
11
Пабон
11
Пабон
9
Алькасер
9
Кордоба
8
Алекс
8
Алекс
9
Кордоба
20
Симау
27
Альварес
27
Альварес
20
Симау
10
Абрахам
5
Родригес
5
Родригес
10
Абрахам
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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