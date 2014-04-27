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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Альмерия
Эспаньол - Альмерия: обзор матча 27 апреля 2014
Эспаньол
27.04.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Альмерия
42'
К. Стуани
69'
Ф. Велес
72'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Альмерия
Красная карточка
Д. Лопес
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Трухильо
Желтая карточка
С. Гарсия
80'
72'
Замена
Д. Зонго
️️️️
Ф. Велес
72'
ГОЛ! 1:2!
Сусо
Желтая карточка
В. Санчес
71'
69'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Велес
Пас отдал
Корона
Замена
Х. Рафаэль Фуэнтес
️️️️
В. Альварес
67'
62'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
А. Видаль
56'
Замена
Сусо
️️️️
Р. Азиз
Замена
Пицци
️️️️
Д. Кордоба
56'
Замена
Алекс
️️️️
Симау
56'
51'
Желтая карточка
Корона
Вторая желтая
К. Стуани
49'
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
С. Гарсия
42'
34'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
Желтая карточка
К. Стуани
29'
Желтая карточка
В. Альварес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
10
Сусо
ПВ
3-1-3-3
1
Касилья
27
Альварес
15
Морено
19
Колотто
5
Лопес
20
Симау
4
Санчес
21
Лопес
7
Стуани
9
Кордоба
9
Гарсия
3-2-1-1-2
1
Эстебан
4
Фран Велес
5
Трухильо
6
Торсильери
20
Рафита
16
Дюбарбье
12
Азиз
15
Корона
15
Родри
7
Диас
20
Симау
8
Алекс
8
Алекс
20
Симау
27
Альварес
29
Фуэнтес
29
Фуэнтес
27
Альварес
9
Кордоба
21
Пицци
21
Пицци
9
Кордоба
4
Фран Велес
19
Зонго
19
Зонго
4
Фран Велес
22
Видаль
23
Сориано
23
Сориано
22
Видаль
12
Азиз
10
Сусо
10
Сусо
12
Азиз
Остались в запасе
Эспаньол
Альмерия
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Эспаньол - Альмерия
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Стейдж Фронт
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