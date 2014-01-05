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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эспаньол
Осасуна - Эспаньол: обзор матча 05 января 2014
Осасуна
05.01.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
33'
А. Сехудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эспаньол
90'
+4
Желтая карточка
Пицци
90'
+4
Желтая карточка
С. Гарсия
90'
+3
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
Ойер
️️️️
Э. Арментерос
89'
Желтая карточка
Андрес
88'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
А. Сехудо
79'
74'
Замена
Алекс
️️️️
Абрахам
Замена
Р. Торрес
️️️️
М. Де лас Куэвас
69'
64'
Желтая карточка
Д. Лопес
62'
Замена
Пицци
️️️️
Симау
61'
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
60'
Желтая карточка
Э. Арментерос
41'
37'
Желтая карточка
Д. Кордоба
35'
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 1:0!
А. Сехудо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Роберто Торрес
АП
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
23
Тьеви
ПВ
4-4-1-1
1
Андрес
3
Ориоль
14
Аррибас
4
Лотье
2
Бертран
10
Де лас Куэвас
8
Лоло
10
Пуньяль
16
Сехудо
23
Арментерос
21
Риера
3-1-3-3
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
6
Капдевила
5
Лопес
21
Лопес
10
Абрахам
20
Симау
9
Гарсия
9
Кордоба
7
Стуани
16
Сехудо
33
Сильва
33
Сильва
16
Сехудо
23
Арментерос
6
Ойер
6
Ойер
23
Арментерос
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
10
Абрахам
8
Алекс
8
Алекс
10
Абрахам
20
Симау
21
Пицци
21
Пицци
20
Симау
Остались в запасе
Осасуна
Эспаньол
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Осасуна - Эспаньол
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эль Садар
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