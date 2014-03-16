Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 16 марта 2014
Атлетико
16.03.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
55'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
90'
Желтая карточка
С. Гарсия
89'
Замена
Г. Торже
️️️️
Пицци
85'
Замена
Алекс
️️️️
В. Санчес
83'
Желтая карточка
Р. Родригес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
80'
78'
Желтая карточка
Д. Кордоба
Замена
Диего
️️️️
А. Туран
70'
Желтая карточка
Д. Годин
69'
62'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Симау
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Вилья
55'
Желтая карточка
А. Туран
52'
Замена
Коке
️️️️
Х. Соса
52'
32'
Желтая карточка
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Пицци
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
10
Диего
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Абрахам
ЦП
8
Алекс
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
2
Годин
23
Алдервейрелд
20
Хуанфран
7
Соса
14
Габи
5
Тиагу
66
Туран
19
Коста
7
Вилья
3-1-3-1-2
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
29
Фуэнтес
5
Лопес
4
Санчес
21
Лопес
20
Симау
21
Пицци
7
Стуани
9
Гарсия
7
Соса
6
Коке
6
Коке
7
Соса
66
Туран
10
Диего
10
Диего
66
Туран
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
4
Санчес
8
Алекс
8
Алекс
4
Санчес
21
Пицци
8
Торже
8
Торже
21
Пицци
20
Симау
9
Кордоба
9
Кордоба
20
Симау
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Новости команд
Все
Атлетико
Эспаньол
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+