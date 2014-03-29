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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 29 марта 2014
Эспаньол
29.03.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
75'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
89'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
В. Санчес
84'
Красная карточка
К. Касилья
81'
79'
Замена
А. Санчес
️️️️
Неймар
Замена
Д. Кордоба
️️️️
В. Санчес
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Лопес
74'
Замена
Алекс
️️️️
Пицци
66'
Замена
Сидней
️️️️
Э. Морено
49'
45'
+1
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Д. Колотто
33'
Желтая карточка
К. Стуани
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
20
Симау
ЛП
4
Виктор Санчес
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ПП
9
Серхио Гарсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
8
Алекс
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Барселона
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Касилья
29
Фуэнтес
19
Колотто
15
Морено
21
Лопес
4
Санчес
5
Лопес
20
Симау
7
Стуани
21
Пицци
9
Гарсия
4-1-2-3
13
Пинто
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
21
Пицци
8
Алекс
8
Алекс
21
Пицци
15
Морено
26
Сидней
26
Сидней
15
Морено
4
Санчес
9
Кордоба
9
Кордоба
4
Санчес
4
Фабрегас
6
Роберто
6
Роберто
4
Фабрегас
10
Неймар
4
Санчес
4
Санчес
10
Неймар
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Остались в запасе
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Эспаньол - Барселона
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 18:55 (прямая)
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