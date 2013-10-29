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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Малага
Эспаньол - Малага: обзор матча 29 октября 2013
Эспаньол
29.10.2013, вторник, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Малага
90'
+2
Желтая карточка
Велигтон
90'
Замена
И. Камачо
️️️️
С. Дардер
82'
Замена
Хуанми
️️️️
Ф. Олинга
77'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Ф. Портильо
Замена
Тьеви
️️️️
Симау
73'
68'
Желтая карточка
Ф. Олинга
Желтая карточка
Д. Лопес
54'
Замена
К. Стуани
️️️️
Д. Кордоба
46'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Пицци
46'
8'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Пицци
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
23
Тьеви
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
36
Роберто Чен
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Бобли Андерсон
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
26
Сидней
15
Морено
2
Матьони
5
Лопес
20
Симау
4
Санчес
21
Пицци
9
Кордоба
9
Гарсия
3-2-2-1-2
13
Кабальеро
20
Санчес
5
Антунеш
3
Велигтон
18
Гамес
19
Элизеу
10
Дардер
12
Тиссоне
20
Портильо
24
Санта Крус
8
Олинга
21
Пицци
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
21
Пицци
20
Симау
23
Тьеви
23
Тьеви
20
Симау
9
Кордоба
7
Стуани
7
Стуани
9
Кордоба
20
Портильо
12
Андерсон
12
Андерсон
20
Портильо
10
Дардер
4
Камачо
4
Камачо
10
Дардер
8
Олинга
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Олинга
Остались в запасе
Эспаньол
Малага
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
14
Саму
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Остались в запасе
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
14
Саму
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Эспаньол - Малага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Стейдж Фронт
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