Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 25 февраля 2014
Эспаньол
25.02.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
78'
Д. Кордоба
36'
М. Гомес
50'
Ж. Пербе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
Г. Паулиста
Пенальти не реализован!
С. Гарсия
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Асенхо
85'
Желтая карточка
И. Уче
Желтая карточка
Д. Колотто
82'
Желтая карточка
Э. Морено
80'
Замена
Алекс
️️️️
К. Стуани
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
С. Гарсия
78'
74'
Замена
М. Тригерос
️️️️
М. Гомес
70'
Замена
И. Уче
️️️️
Ж. Пербе
63'
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
М. Мусаккио
Желтая карточка
К. Стуани
60'
50'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пербе
Желтая карточка
В. Санчес
47'
Замена
Пицци
️️️️
Абрахам
46'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Симау
46'
44'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
М. Науэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
77
Матиас Науэль
ЛВ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
3-1-4-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
19
Колотто
5
Лопес
20
Симау
10
Абрахам
4
Санчес
21
Лопес
9
Гарсия
7
Стуани
4-2-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
3
Паулиста
5
Йокич
21
Бруно
17
Пина
16
Гомес
77
Науэль
10
Дос Сантос
24
Пербе
7
Стуани
8
Алекс
8
Алекс
7
Стуани
10
Абрахам
21
Пицци
21
Пицци
10
Абрахам
20
Симау
9
Кордоба
9
Кордоба
20
Симау
37
Мусаккио
5
Дорадо
5
Дорадо
37
Мусаккио
16
Гомес
14
Тригерос
14
Тригерос
16
Гомес
24
Пербе
14
Уче
14
Уче
24
Пербе
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
Главный тренер
Хавьер Агирре
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+