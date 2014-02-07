Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Гранада
Эспаньол - Гранада: обзор матча 07 февраля 2014
Эспаньол
07.02.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
79'
Э. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Гранада
Замена
Абрахам
️️️️
С. Гарсия
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
81'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Ньом
ГОЛ! 1:0!
Э. Морено
Пас отдал
С. Гарсия
79'
75'
Желтая карточка
Т. Илори
73'
Желтая карточка
М. Итурра
70'
Замена
Рики
️️️️
Д. Буонанотте
68'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Алекс
️️️️
Д. Кордоба
64'
Желтая карточка
К. Стуани
57'
54'
Замена
Пити
️️️️
Ф. Рико
Желтая карточка
Д. Колотто
43'
Желтая карточка
С. Гарсия
41'
Замена
Х. Рафаэль Фуэнтес
️️️️
Симау
35'
Красная карточка
В. Альварес
30'
24'
Желтая карточка
Ф. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Пити
ЦП
11
Рики
ЦФ
3-1-3-3
1
Касилья
27
Альварес
15
Морено
19
Колотто
5
Лопес
20
Симау
21
Лопес
4
Санчес
9
Гарсия
7
Стуани
9
Кордоба
4-4-1-1
2
Роберто
12
Ньом
24
Мурильо
4
Илори
2
Ангуло
4
Рико
8
Браими
16
Итурра
36
Ресио
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
9
Кордоба
8
Алекс
8
Алекс
9
Кордоба
20
Симау
29
Фуэнтес
29
Фуэнтес
20
Симау
9
Гарсия
10
Абрахам
10
Абрахам
9
Гарсия
12
Ньом
7
Перейра
7
Перейра
12
Ньом
4
Рико
10
Пити
10
Пити
4
Рико
30
Буонанотте
11
Рики
11
Рики
30
Буонанотте
Остались в запасе
Эспаньол
Гранада
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
21
Пицци
АП
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Эспаньол - Гранада
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Гранада
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+