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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 19 октября 2013
Эспаньол
19.10.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
54'
Т. Куртуа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
90'
+3
Желтая карточка
Т. Куртуа
84'
Желтая карточка
К. Родригес
Желтая карточка
С. Гарсия
84'
Желтая карточка
Абрахам
84'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Д. Лопес
82'
77'
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Суарес
Замена
К. Стуани
️️️️
Пицци
72'
Замена
Алекс
️️️️
М. Лансароте Бруно
70'
62'
Замена
Адриан
️️️️
Габи
Желтая карточка
Д. Лопес
60'
58'
Замена
А. Туран
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Куртуа
54'
Желтая карточка
Х. Лопес
42'
40'
Желтая карточка
Коке
32'
Желтая карточка
Д. Вилья
Желтая карточка
Э. Морено
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Пицци
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Алекс
АП
23
Тьеви
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Атлетико
37
Яссин Буну
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
26
Сидней
5
Лопес
12
Лансароте Бруно
20
Симау
21
Лопес
10
Абрахам
21
Пицци
9
Гарсия
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
23
Алдервейрелд
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
6
Коке
7
Вилья
14
Гарсия
19
Коста
12
Лансароте Бруно
8
Алекс
8
Алекс
12
Лансароте Бруно
5
Лопес
5
Родригес
5
Родригес
5
Лопес
21
Пицци
7
Стуани
7
Стуани
21
Пицци
4
Суарес
7
Родригес
7
Родригес
4
Суарес
14
Гарсия
66
Туран
66
Туран
14
Гарсия
14
Габи
20
Адриан
20
Адриан
14
Габи
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
37
Яссин Буну
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Стейдж Фронт
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