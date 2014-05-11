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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Осасуна
Эспаньол - Осасуна: обзор матча 11 мая 2014
Эспаньол
11.05.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
21'
Д. Колотто
44'
К. Акунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Осасуна
Замена
Абрахам
️️️️
В. Санчес
90'
+2
Замена
Х. Капдевила
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
88'
83'
Замена
К. Лобато
️️️️
Р. Торрес
78'
Желтая карточка
М. Фланьо
75'
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
К. Акунья
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Г. Торже
65'
59'
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Лоло
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Акунья
Пас отдал
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 1:0!
Д. Колотто
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Карлос Акунья
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
8
Алекс
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
3-1-4-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
19
Колотто
5
Лопес
20
Симау
21
Лопес
8
Торже
4
Санчес
7
Стуани
9
Гарсия
4-1-2-1-2
1
Андрес
2
Бертран
14
Аррибас
4
Фланьо
2
Дамиа
6
Ойер
10
Пуньяль
8
Лоло
10
Торрес
21
Риера
7
Акунья
29
Фуэнтес
6
Капдевила
6
Капдевила
29
Фуэнтес
4
Санчес
10
Абрахам
10
Абрахам
4
Санчес
8
Торже
9
Кордоба
9
Кордоба
8
Торже
10
Торрес
11
Лобато
11
Лобато
10
Торрес
7
Акунья
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
7
Акунья
8
Лоло
23
Арментерос
23
Арментерос
8
Лоло
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Стейдж Фронт
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