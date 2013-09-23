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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 23 сентября 2013
Эспаньол
23.09.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
3 : 2
Завершен
Атлетик
24'
В. Санчес
49'
В. Санчес
66'
С. Гарсия
44'
О. де Маркос
90+2'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
И. Гомес
88'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
Абрахам
️️️️
Пицци
81'
Замена
Г. Торже
️️️️
Симау
74'
Желтая карточка
Д. Лопес
73'
73'
Замена
М. Сусаета
️️️️
О. де Маркос
73'
Замена
А. Эррера
️️️️
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 3:1!
С. Гарсия
66'
Замена
Х. Капдевила
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
63'
59'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 2:1!
В. Санчес
Пас отдал
С. Гарсия
49'
44'
ГОЛ! 1:1!
О. де Маркос
Пас отдал
М. Рико
32'
Желтая карточка
А. Адурис
ГОЛ! 1:0!
В. Санчес
24'
Желтая карточка
Э. Морено
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Абрахам
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
19
Колотто
5
Лопес
20
Симау
21
Лопес
4
Санчес
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
4-4-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
де Маркос
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
18
Гурпеги
17
Рико
10
Муньяин
20
Адурис
29
Фуэнтес
6
Капдевила
6
Капдевила
29
Фуэнтес
20
Симау
8
Торже
8
Торже
20
Симау
21
Пицци
10
Абрахам
10
Абрахам
21
Пицци
18
де Маркос
14
Сусаета
14
Сусаета
18
де Маркос
7
Эчебаррия
21
Эррера
21
Эррера
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
11
Гомес
11
Гомес
8
Итурраспе
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
23
Тьеви
ПВ
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Стейдж Фронт
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