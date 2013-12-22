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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вальядолид
Эспаньол - Вальядолид: обзор матча 22 декабря 2013
Эспаньол
22.12.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 17 тур
4 : 2
Завершен
Вальядолид
5'
С. Гарсия (П)
37'
К. Стуани
68'
В. Санчес
70'
К. Стуани
75'
Х. Гуэрра
89'
В. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вальядолид
89'
ГОЛ! 4:2!
В. Перес
Замена
В. Альварес
️️️️
Симау
75'
75'
ГОЛ! 4:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
О. Гонсалес
ГОЛ! 4:0!
К. Стуани
Пас отдал
В. Санчес
70'
ГОЛ! 3:0!
В. Санчес
Пас отдал
Алекс
68'
65'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Х. Руэда
Замена
Алекс
️️️️
Д. Лопес
59'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Д. Кордоба
57'
56'
Замена
В. Перес
️️️️
А. Рубио
Желтая карточка
Симау
51'
ГОЛ! 2:0!
К. Стуани
Пас отдал
С. Гарсия
37'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
26'
21'
Замена
Омар
️️️️
П. Эберт
Желтая карточка
В. Санчес
8'
5'
Желтая карточка
Х. Руэда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гарсия
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
7
Фаусто Росси
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Алекс
АП
23
Тьеви
ПВ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
3-1-3-3
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
19
Колотто
5
Лопес
20
Симау
4
Санчес
21
Лопес
9
Гарсия
9
Кордоба
7
Стуани
3-3-3-1
13
Мариньо
18
Руэда
4
Валиенте
2
Рукавина
19
Бергдич
7
Росси
17
Пенья
10
Гонсалес
18
Рубио
20
Эберт
24
Гуэрра
5
Лопес
8
Алекс
8
Алекс
5
Лопес
20
Симау
27
Альварес
27
Альварес
20
Симау
9
Кордоба
5
Родригес
5
Родригес
9
Кордоба
18
Рубио
20
Перес
20
Перес
18
Рубио
20
Эберт
7
Омар
7
Омар
20
Эберт
18
Руэда
12
Ларссон
12
Ларссон
18
Руэда
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
1
Херман Парреньо
ВР
10
Абрахам
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
10
Абрахам
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
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