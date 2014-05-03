Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эспаньол
Вальядолид - Эспаньол: обзор матча 03 мая 2014
Вальядолид
03.05.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
20'
А. Рукавина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Эспаньол
Замена
Х. Бараха
️️️️
В. Перес
89'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
87'
Желтая карточка
С. Митрович
86'
73'
Желтая карточка
В. Санчес
72'
Вторая желтая
Пицци
Замена
Х. Руэда
️️️️
Ф. Росси
71'
Замена
Жеффрен
️️️️
Манушу
68'
66'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Симау
60'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Алекс
Желтая карточка
Ф. Росси
44'
39'
Желтая карточка
Пицци
ГОЛ! 1:0!
А. Рукавина
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Омар
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Умберто Осорио
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-2-1-3
25
Хименес
17
Пенья
4
Валиенте
2
Рукавина
23
Митрович
7
Росси
20
Перес
10
Гонсалес
9
Манушу
24
Гуэрра
12
Ларссон
4-1-2-2-1
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
5
Родригес
29
Фуэнтес
5
Лопес
4
Санчес
20
Симау
8
Алекс
21
Пицци
9
Гарсия
20
Перес
8
Бараха
8
Бараха
20
Перес
7
Росси
18
Руэда
18
Руэда
7
Росси
9
Манушу
9
Жеффрен
9
Жеффрен
9
Манушу
20
Симау
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
20
Симау
8
Алекс
9
Кордоба
9
Кордоба
8
Алекс
Остались в запасе
Вальядолид
Эспаньол
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Умберто Осорио
ЦФ
13
Диего Мариньо
ВР
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Умберто Осорио
ЦФ
13
Диего Мариньо
ВР
7
Омар
ЦП
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Эспаньол
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+