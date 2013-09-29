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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 29 сентября 2013
Эспаньол
29.09.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
72'
А. Колунга
90+2'
А. Колунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Колунга
Пас отдал
Д. Кастро
86'
Замена
Х. Родригес
️️️️
П. Леон
Замена
Тьеви
️️️️
Д. Лопес
78'
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Колунга
Пас отдал
П. Сарабия
70'
Замена
П. Москера
️️️️
Мичел
69'
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
Г. Торже
️️️️
Симау
68'
67'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
С. Гарсия
62'
39'
Желтая карточка
Мичел
31'
Желтая карточка
Алексис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Абрахам
ЦП
23
Тьеви
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3-1-3-1-2
1
Касилья
6
Капдевила
15
Морено
19
Колотто
5
Лопес
20
Симау
21
Лопес
4
Санчес
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
4-3-2-1
13
Мойя
2
Арройо
3
Рафа
3
Лаго
4
Алексис
8
Мичел
8
Борха
14
Гавилан
14
Леон
17
Кастро
27
Колунга
20
Симау
8
Торже
8
Торже
20
Симау
5
Лопес
23
Тьеви
23
Тьеви
5
Лопес
14
Леон
22
Родригес
22
Родригес
14
Леон
8
Мичел
5
Москера
5
Москера
8
Мичел
14
Гавилан
7
Сарабия
7
Сарабия
14
Гавилан
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Стейдж Фронт
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