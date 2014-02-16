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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 16 февраля 2014
Атлетик
16.02.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
56'
К. Гурпеги
6'
С. Гарсия
65'
Д. Колотто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
90'
+3
Замена
Д. Кордоба
️️️️
С. Гарсия
Вторая желтая
А. Адурис
87'
Желтая карточка
К. Гурпеги
82'
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
75'
72'
Замена
Пицци
️️️️
Симау
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Эррера
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
Д. Колотто
Пас отдал
Симау
63'
Замена
Алекс
️️️️
Абрахам
Желтая карточка
А. Ираола
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Гурпеги
Пас отдал
И. Гомес
56'
53'
Желтая карточка
Д. Колотто
47'
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
Э. Моран
️️️️
Э. Ляпорт
46'
Желтая карточка
А. Адурис
31'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Гарсия
Пас отдал
Симау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-4-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
51
Ираола
16
Руис де Галаррета
14
Сусаета
18
Гурпеги
21
Эррера
11
Гомес
20
Адурис
3-1-4-2
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
29
Фуэнтес
5
Лопес
4
Санчес
10
Абрахам
21
Лопес
20
Симау
7
Стуани
9
Гарсия
21
Эррера
18
де Маркос
18
де Маркос
21
Эррера
14
Ляпорт
39
Моран
39
Моран
14
Ляпорт
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
10
Абрахам
8
Алекс
8
Алекс
10
Абрахам
20
Симау
21
Пицци
21
Пицци
20
Симау
9
Гарсия
9
Кордоба
9
Кордоба
9
Гарсия
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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