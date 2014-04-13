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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Райо Вальекано
Эспаньол - Райо Вальекано: обзор матча 13 апреля 2014
Эспаньол
13.04.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
3'
К. Стуани
88'
Д. Колотто
43'
Я. Фальке
50'
Х. Ларривей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Райо Вальекано
Желтая карточка
Сидней
90'
89'
Замена
С. Фернандес
️️️️
Я. Фальке
88'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
ГОЛ! 2:2!
Д. Колотто
Пас отдал
М. Лансароте Бруно
88'
77'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Рочина
Замена
Алекс
️️️️
Д. Лопес
77'
65'
Желтая карточка
Рубен
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Пицци
60'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Симау
60'
50'
ГОЛ! 1:2!
Х. Ларривей
Пас отдал
Н. Мартинес
43'
ГОЛ! 1:1!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Буэно
29'
Желтая карточка
З. Каштру
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
Пицци
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Борха Лопес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
8
Алекс
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
26
Сидней
19
Колотто
5
Лопес
20
Симау
21
Лопес
4
Санчес
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
4-2-2-2
23
Рубен
3
Лопес
23
Арбилья
83
Зе Каштру
22
Мартинес
10
Трасоррас
8
Ньигес
44
Фальке
16
Рочина
19
Буэно
11
Ларривей
5
Лопес
8
Алекс
8
Алекс
5
Лопес
20
Симау
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
20
Симау
21
Пицци
9
Кордоба
9
Кордоба
21
Пицци
44
Фальке
30
Фернандес
30
Фернандес
44
Фальке
16
Рочина
7
Бангура
7
Бангура
16
Рочина
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
10
Абрахам
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стейдж Фронт
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