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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 24 августа 2013
Эспаньол
24.08.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
31'
Д. Лопес
47'
К. Стуани
89'
Тьеви
10'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Валенсия
Желтая карточка
Абрахам
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Тьеви
Пас отдал
М. Лансароте Бруно
89'
84'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Ж. Матье
80'
Желтая карточка
Р. Кошта
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
К. Стуани
78'
Замена
Тьеви
️️️️
С. Гарсия
74'
71'
Замена
С. Каналес
️️️️
С. Фегули
64'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Мичел
Замена
Абрахам
️️️️
Пицци
63'
52'
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 2:1!
К. Стуани
Пас отдал
Х. Рафаэль Фуэнтес
47'
45'
+2
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Симау
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Лопес
Пас отдал
Симау
31'
Желтая карточка
Д. Лопес
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Поштига
Пас отдал
Жонас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хонатан Виера
АП
3-1-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
19
Колотто
15
Морено
5
Лопес
20
Симау
4
Санчес
21
Лопес
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
4-1-3-2
25
Алвес
23
Рами
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
8
Фегули
18
Фуэго
21
Мичел
11
Банега
9
Поштига
17
Жонас
7
Стуани
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
7
Стуани
21
Пицци
10
Абрахам
10
Абрахам
21
Пицци
9
Гарсия
23
Тьеви
23
Тьеви
9
Гарсия
21
Мичел
24
Бернат
24
Бернат
21
Мичел
22
Матье
18
Гуардадо
18
Гуардадо
22
Матье
8
Фегули
20
Каналес
20
Каналес
8
Фегули
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
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