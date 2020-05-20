Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нури Шахин - статистика

Завершил карьеру
5 сентября 1988 (38)
#8 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Турция | Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Антальяспор
1 : 1
20.05.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Касымпаша
2 : 4
15.05.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
3 : 2
09.05.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Трабзонспор
2 : 2
30.04.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 1
24.04.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
1 : 3
16.04.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
4 : 1
11.04.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Алтай
1 : 2
02.04.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
4 : 1
20.03.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
14.03.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
1 : 0
06.03.2022
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Адана Демирспор
0 : 0
25.02.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
19.02.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
3 : 0
13.02.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Бешикташ
0 : 0
06.02.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
0 : 0
23.01.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 1
20.01.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
1 : 1
15.01.2022
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
4 : 0
09.01.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
2 : 0
25.12.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 1
21.12.2021
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 0
18.12.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 1
11.12.2021
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
05.12.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
3 : 0
27.11.2021
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Хатайспор
3 : 1
20.11.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 0
06.11.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гиресунспор
1 : 2
01.11.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
1 : 2
24.10.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
2 : 2
16.10.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
1 : 2
01.10.2021
Адана Демирспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
1 : 0
25.09.2021
Йени Малатьяспор
1' - 69'
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
0 : 0
21.09.2021
Антальяспор
1' - 76'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 3
18.09.2021
Бешикташ
1' - 83'
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
2 : 0
13.09.2021
Антальяспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
27.08.2021
Ризеспор
1' - 89'
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
2 : 0
22.08.2021
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
1 : 1
15.08.2021
Гезтепе
1' - 90'
Главные новости
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
2
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
7
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
1
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
6
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
5
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
8
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
2
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
5
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+