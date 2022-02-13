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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Карагюмрюк
Антальяспор - Карагюмрюк: обзор матча 13 февраля 2022
Антальяспор
13.02.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Карагюмрюк
17'
Фернандо
30'
Ф. Кудряшов
85'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Карагюмрюк
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Д. Синик
89'
ГОЛ! 3:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Синик
85'
78'
Замена
Я. Салибу
️️️️
Я. Карамо
71'
Желтая карточка
Э. Вивиано
Желтая карточка
А. Мехмеди
71'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Л. Адриано
71'
Замена
А. Поли
️️️️
Х. Езмерт
71'
68'
Желтая карточка
Л. Билья
62'
Замена
А. Муса
️️️️
Э. Мор
62'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
К. Бистрович
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
62'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Фреди
61'
58'
Желтая карточка
К. Бистрович
46'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Туре
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кудряшов
Пас отдал
Фернандо
30'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
Д. Синик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
88
Хакан Езмерт
ЦП
20
Фернандо
ЦП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
74
Dogukan Nelik
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-2-2-3
30
Кудряшов
7
Балчи
5
Налдо
2
Флоранус
88
Езмерт
20
Фернандо
70
Синик
16
Фреди
1
4
Адриано
18
Ндао
3-1-2-2-3
54
Дурсун
87
Жуканович
88
Эркин
7
Туре
8
Бистрович
6
Билья
7
Мор
14
Карамо
32
Люккассен
16
Борини
2
Вивиано
88
Езмерт
15
Поли
15
Поли
88
Езмерт
70
Синик
11
Гюмюш
11
Гюмюш
70
Синик
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
4
Адриано
17
Байракдар
17
Байракдар
4
Адриано
16
Фреди
14
Мехмеди
14
Мехмеди
16
Фреди
7
Туре
10
Дурмаз
10
Дурмаз
7
Туре
8
Бистрович
22
Мерджан
22
Мерджан
8
Бистрович
7
Мор
7
Муса
7
Муса
7
Мор
14
Карамо
93
Салибу
93
Салибу
14
Карамо
Остались в запасе
Антальяспор
Карагюмрюк
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
74
Dogukan Nelik
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
74
Dogukan Nelik
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Антальяспор - Карагюмрюк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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