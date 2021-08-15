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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Гезтепе
Антальяспор - Гезтепе: обзор матча 15 августа 2021
Антальяспор
15.08.2021, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
32'
Фреди (П)
90+2'
Д. Арсланажич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Гезтепе
90'
+6
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
90'
+2
Желтая карточка
Д. Арсланажич
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Арсланажич
Пас отдал
Б. Эмир
88'
Желтая карточка
Б. Идейе
83'
Замена
Б. Идейе
️️️️
А. Яхович
82'
Замена
Я. Каян
️️️️
С. Айдогду
Замена
Д. Синик
️️️️
Фреди
82'
Желтая карточка
Х. Езмерт
71'
Замена
Амилтон
️️️️
У. Гаша
66'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
П. Мукаиру
46'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
А. Поли
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фреди
32'
20'
Желтая карточка
А. Яхович
Желтая карточка
А. Поли
19'
18'
Желтая карточка
А. Нукан
Желтая карточка
У. Гаша
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
16
Фреди
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
27
Уссам Гаша
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Гезтепе
7
Мурат Палули
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Антальяспор
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
1
Diogo Sousa
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
Гезтепе
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
4-3-3
25
Боффин
77
Вурал
89
Сары
5
Налдо
7
Балчи
8
Шахин
15
Поли
16
Фреди
27
Гаша
11
Райт
18
Мукаиру
4-1-1-4
15
Арсланажич
33
Нукан
41
Эмир
7
Палули
8
Айдогду
7
Акбунар
70
Эгрибаят
5
Нвободо
27
Ндиайе
18
Яхович
16
Фреди
70
Синик
70
Синик
16
Фреди
18
Мукаиру
27
Милошевич
27
Милошевич
18
Мукаиру
15
Поли
88
Езмерт
88
Езмерт
15
Поли
27
Гаша
23
Амилтон
23
Амилтон
27
Гаша
8
Айдогду
20
Каян
20
Каян
8
Айдогду
18
Яхович
12
Идейе
12
Идейе
18
Яхович
Остались в запасе
Антальяспор
Гезтепе
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
1
Diogo Sousa
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
1
Diogo Sousa
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
Остались в запасе
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Антальяспор - Гезтепе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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