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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Антальяспор
Адана Демирспор - Антальяспор: обзор матча 25 февраля 2022
Адана Демирспор
25.02.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Антальяспор
89'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Д. Синик
89'
Замена
Х. Райт
️️️️
Л. Адриано
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ю. Акгюн
86'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
М. Варгас
86'
83'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
А. Ндао
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Г. Инлер
75'
74'
Замена
Фреди
️️️️
А. Мехмеди
74'
Замена
А. Поли
️️️️
Х. Езмерт
Замена
К. Канак
️️️️
Ю. Бельханда
68'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Улудаг
68'
60'
Желтая карточка
Л. Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
88
Хакан Езмерт
ЦП
20
Фернандо
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
18
Алассан Ндао
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
16
Фреди
АП
27
Уссам Гаша
ПВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
3-4-1-2
49
Мурич
4
Акайдын
5
Санук
3
Улудаг
22
Свенссон
88
Джокович
88
Инлер
20
Бельханда
8
Варгас
45
Балотелли
11
Акгюн
4-2-1-3
25
Боффин
2
Флоранус
5
Налдо
89
Сары
77
Вурал
88
Езмерт
20
Фернандо
70
Синик
18
Ндао
14
Мехмеди
4
Адриано
20
Бельханда
26
Канак
26
Канак
20
Бельханда
88
Инлер
21
Стамбули
21
Стамбули
88
Инлер
11
Акгюн
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
11
Акгюн
3
Улудаг
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
3
Улудаг
8
Варгас
8
Акинтола
8
Акинтола
8
Варгас
70
Синик
30
Кудряшов
30
Кудряшов
70
Синик
88
Езмерт
15
Поли
15
Поли
88
Езмерт
14
Мехмеди
16
Фреди
16
Фреди
14
Мехмеди
18
Ндао
17
Байракдар
17
Байракдар
18
Ндао
4
Адриано
11
Райт
11
Райт
4
Адриано
Остались в запасе
Адана Демирспор
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
7
Буньямин Балчи
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
7
Буньямин Балчи
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Адана Демирспор - Антальяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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