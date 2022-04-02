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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Антальяспор
Алтай - Антальяспор: обзор матча 02 апреля 2022
Алтай
02.04.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Антальяспор
74'
А. Райан (П)
25'
Л. Адриано
70'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алтай - Антальяспор
Замена
Х. Тиам
️️️️
C. GÃ¼lselam
90'
+5
Замена
E. Erdogan
️️️️
Z. Yildirim
89'
85'
Замена
В. Сары
️️️️
Х. Райт
Замена
К. Караташ
️️️️
С. Пиньярес
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Райан
74'
70'
ГОЛ! 0:2!
Х. Райт
Пас отдал
Г. Байракдар
Замена
Л. Каппел
️️️️
Ö. Özkaya
70'
Желтая карточка
А. Райан
69'
65'
Замена
Фреди
️️️️
Х. Езмерт
59'
Замена
У. Гаша
️️️️
З. Гюмюш
Желтая карточка
М. Акча
56'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Тасиано
46'
Желтая карточка
Ö. Özkaya
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
А. Ндао
Желтая карточка
İ. Öztürk
45'
+2
Желтая карточка
Тасиано
44'
42'
Желтая карточка
З. Гюмюш
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Х. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
18
Алассан Ндао
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
22
Мохаммад Надери
ЛЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
3-3-4
1
Лиш
90
Карайел
38
88
16
Тасиано
65
19
Пиньярес
13
Акча
8
99
Бамба
29
Райан
4-3-3
25
Боффин
7
Балчи
30
Кудряшов
5
Налдо
77
Вурал
20
Фернандо
88
Езмерт
11
Гюмюш
11
Райт
4
Адриано
18
Ндао
16
Тасиано
6
6
16
Тасиано
23
Тиам
23
Тиам
88
7
Каппел
7
Каппел
88
8
30
30
8
19
Пиньярес
88
Караташ
88
Караташ
19
Пиньярес
11
Райт
89
Сары
89
Сары
11
Райт
88
Езмерт
16
Фреди
16
Фреди
88
Езмерт
11
Гюмюш
27
Гаша
27
Гаша
11
Гюмюш
Остались в запасе
Алтай
Антальяспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
22
Мохаммад Надери
ЛЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
22
Мохаммад Надери
ЛЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Алтай - Антальяспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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