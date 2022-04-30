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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Антальяспор
Трабзонспор - Антальяспор: обзор матча 30 апреля 2022
Трабзонспор
30.04.2022, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Антальяспор
3'
А. Корнелиус
62'
Д. Токез
51'
А. Ндао
80'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Антальяспор
Желтая карточка
Т. Бакасетас
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Г. Вурал
86'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
Л. Адриано
86'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Налдо
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Корнелиус
86'
Замена
С. Асан
️️️️
С. Денсвил
86'
80'
ГОЛ! 2:2!
Х. Райт
Пас отдал
Г. Вурал
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Джанини
73'
73'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Б. Балчи
73'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
А. Ндао
Замена
Б. Эздемир
️️️️
М. Гамшик
73'
Желтая карточка
М. Гамшик
65'
62'
Желтая карточка
А. Ндао
ГОЛ! 2:1!
Д. Токез
Пас отдал
А. Омюр
62'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
М. Сиопис
59'
57'
Желтая карточка
Налдо
56'
Пенальти не реализован!
Фреди
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Ндао
Пас отдал
У. Гаша
46'
Замена
У. Гаша
️️️️
Д. Синик
43'
Желтая карточка
В. Сары
Желтая карточка
Э. Вишча
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
А. Омюр
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
3-4-1-2
1
Чакир
27
Пухач
14
Уго
4
Денсвил
17
Гамшик
24
Токез
33
Омюр
6
Сиопис
10
Вишча
21
Джанини
14
Корнелиус
4-1-3-2
25
Боффин
7
Балчи
5
Налдо
89
Сары
77
Вурал
20
Фернандо
18
Ндао
16
Фреди
70
Синик
11
Райт
4
Адриано
4
Денсвил
61
Асан
61
Асан
4
Денсвил
17
Гамшик
3
Эздемир
3
Эздемир
17
Гамшик
6
Сиопис
9
Бакасетас
9
Бакасетас
6
Сиопис
21
Джанини
17
Куасси
17
Куасси
21
Джанини
14
Корнелиус
55
Койта
55
Койта
14
Корнелиус
5
Налдо
30
Кудряшов
30
Кудряшов
5
Налдо
4
Адриано
2
Флоранус
2
Флоранус
4
Адриано
18
Ндао
11
Гюмюш
11
Гюмюш
18
Ндао
7
Балчи
17
Байракдар
17
Байракдар
7
Балчи
70
Синик
27
Гаша
27
Гаша
70
Синик
Остались в запасе
Трабзонспор
Антальяспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Трабзонспор - Антальяспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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