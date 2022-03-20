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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Гиресунспор
Антальяспор - Гиресунспор: обзор матча 20 марта 2022
Антальяспор
20.03.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Гиресунспор
5'
В. Сары
62'
Д. Синик
81'
Фернандо
90+5'
Налдо
66'
М. Гюмюшкая (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Гиресунспор
ГОЛ! 4:1!
Налдо
90'
+5
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Фернандо
84'
ГОЛ! 3:1!
Фернандо
Пас отдал
Фреди
81'
Желтая карточка
Фернандо
78'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
А. Поли
70'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Д. Синик
69'
67'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
М. Сулейманов
67'
Замена
С. Дукара
️️️️
Х. Траоре
Желтая карточка
Ш. Флоранус
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Гюмюшкая
ГОЛ! 2:0!
Д. Синик
62'
Замена
️️️️
А. Ндао
59'
Замена
Фреди
️️️️
Х. Райт
59'
Желтая карточка
Д. Синик
10'
ГОЛ! 1:0!
В. Сары
Пас отдал
Фернандо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
20
Фернандо
ЦП
18
Алассан Ндао
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
22
Шикинью
АП
14
Умут Найир
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-2-1-3
25
Боффин
77
Вурал
5
Налдо
89
Сары
2
Флоранус
15
Поли
20
Фернандо
70
Синик
11
Райт
4
Адриано
18
Ндао
4-1-1-2-2
1
Кочук
77
Билазер
4
Диарра
25
Перес
16
Бехич
8
Траоре
23
Гюмюшкая
22
Шикинью
70
Сержио
93
Сулейманов
14
Найир
70
Синик
30
Кудряшов
30
Кудряшов
70
Синик
20
Фернандо
11
Гюмюш
11
Гюмюш
20
Фернандо
15
Поли
88
Езмерт
88
Езмерт
15
Поли
11
Райт
16
Фреди
16
Фреди
11
Райт
93
Сулейманов
34
Диабате
34
Диабате
93
Сулейманов
8
Траоре
15
Дукара
15
Дукара
8
Траоре
Остались в запасе
Антальяспор
Гиресунспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Антальяспор - Гиресунспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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