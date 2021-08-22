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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Антальяспор
Фенербахче - Антальяспор: обзор матча 22 августа 2021
Фенербахче
22.08.2021, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
89'
М. Зайц
90+2'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Антальяспор
90'
+6
Желтая карточка
Р. Боффин
90'
+3
Желтая карточка
Налдо
ГОЛ! 2:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
М. Озил
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Зайц
89'
87'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Фреди
Замена
С. Азиз
️️️️
Ф. Кадиоглу
73'
71'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Амилтон
71'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
А. Поли
Замена
М. Зайц
️️️️
Х. Соса
65'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Гюмюшкая
64'
Замена
М. Озил
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
64'
Желтая карточка
Н. Сангаре
62'
56'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
У. Гаша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
27
Уссам Гаша
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Месут Озил
АП
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Антальяспор
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
3-3-2-2
1
Баиндыр
41
Салаи
3
Мин-Джэ
30
Сангаре
32
Тиссеран
14
Густаво
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
7
Соса
38
Саматта
23
Гюмюшкая
4-4-2
25
Боффин
7
Балчи
5
Налдо
89
Сары
77
Вурал
8
Шахин
16
Фреди
23
Амилтон
15
Поли
11
Райт
27
Гаша
24
Кадиоглу
4
Азиз
4
Азиз
24
Кадиоглу
7
Соса
8
Зайц
8
Зайц
7
Соса
26
Осайи-Самуэль
10
Озил
10
Озил
26
Осайи-Самуэль
23
Гюмюшкая
30
Валенсия
30
Валенсия
23
Гюмюшкая
16
Фреди
88
Езмерт
88
Езмерт
16
Фреди
23
Амилтон
19
Акыйол
19
Акыйол
23
Амилтон
15
Поли
27
Милошевич
27
Милошевич
15
Поли
27
Гаша
17
Байракдар
17
Байракдар
27
Гаша
Остались в запасе
Фенербахче
Антальяспор
1
Берке Эзер
ВР
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
Остались в запасе
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Фенербахче - Антальяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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