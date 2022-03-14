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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Антальяспор
Истанбул Башакшехир - Антальяспор: обзор матча 14 марта 2022
Истанбул Башакшехир
14.03.2022, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
20'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Антальяспор
84'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
Б. Балчи
84'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Л. Адриано
75'
Замена
Налдо
️️️️
Х. Райт
75'
Замена
Фреди
️️️️
А. Ндао
69'
Замена
У. Гаша
️️️️
Д. Синик
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
О. Али Саинер
67'
Замена
С. Учан
️️️️
Р. Тагир
67'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
60'
Желтая карточка
О. Али Саинер
53'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Пицци
46'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
С. Гюрлер
45'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
37'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Х. Али Калдырым
29'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Райт
Пас отдал
Д. Синик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Пицци
АП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Алассан Ндао
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Истанбул Башакшехир
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
3-3-2-1-1
1
Бабакан
28
Тагир
33
Али Калдырым
3
Дуарте
9
Алексич
38
Чигерчи
80
Кайсара
89
Шадли
7
Гюрлер
21
Пицци
42
Саинер
4-2-1-3
25
Боффин
7
Балчи
30
Кудряшов
89
Сары
77
Вурал
20
Фернандо
15
Поли
70
Синик
11
Райт
4
Адриано
18
Ндао
21
Пицци
19
Озкан
19
Озкан
21
Пицци
7
Гюрлер
9
Тюрук
9
Тюрук
7
Гюрлер
28
Тагир
48
Учан
48
Учан
28
Тагир
42
Саинер
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
42
Саинер
33
Али Калдырым
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
33
Али Калдырым
11
Райт
5
Налдо
5
Налдо
11
Райт
7
Балчи
2
Флоранус
2
Флоранус
7
Балчи
18
Ндао
16
Фреди
16
Фреди
18
Ндао
4
Адриано
17
Байракдар
17
Байракдар
4
Адриано
70
Синик
27
Гаша
27
Гаша
70
Синик
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
11
Зинан Гюмюш
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
11
Зинан Гюмюш
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Антальяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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