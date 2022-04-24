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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Кайсериспор
Антальяспор - Кайсериспор: обзор матча 24 апреля 2022
Антальяспор
24.04.2022, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
56'
Х. Райт
52'
Д. Аттама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Кайсериспор
Замена
Фреди
️️️️
Х. Райт
90'
90'
Замена
М. Кардозу
️️️️
М. Тиам
Замена
Б. Балчи
️️️️
Д. Синик
82'
Замена
У. Гаша
️️️️
Ш. Флоранус
81'
77'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Р. Дживелек
76'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
О. Кеман
70'
Замена
И. Акдаг
️️️️
А. Бертолаччи
70'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Гавранович
ГОЛ! 1:1!
Х. Райт
Пас отдал
Г. Вурал
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аттама
31'
Желтая карточка
М. Четин
Замена
А. Поли
️️️️
А. Ндао
22'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Х. Езмерт
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Хакан Езмерт
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Боффин
30
Кудряшов
77
Вурал
5
Налдо
2
Флоранус
20
Фернандо
88
Езмерт
70
Синик
18
Ндао
4
Адриано
11
Райт
3-4-3
1
5
Хосейни
45
Четин
23
Кароль
6
Булут
8
Кеман
9
Тиам
91
Бертолаччи
19
Гавранович
3
Аттама
28
Дживелек
70
Синик
7
Балчи
7
Балчи
70
Синик
18
Ндао
15
Поли
15
Поли
18
Ндао
11
Райт
16
Фреди
16
Фреди
11
Райт
88
Езмерт
17
Байракдар
17
Байракдар
88
Езмерт
2
Флоранус
27
Гаша
27
Гаша
2
Флоранус
9
Тиам
20
Кардозу
20
Кардозу
9
Тиам
8
Кеман
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
8
Кеман
91
Бертолаччи
12
Акдаг
12
Акдаг
91
Бертолаччи
28
Дживелек
17
Бассан
17
Бассан
28
Дживелек
19
Гавранович
9
Пектемек
9
Пектемек
19
Гавранович
Остались в запасе
Антальяспор
Кайсериспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Антальяспор - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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