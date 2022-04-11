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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Хатайспор
Антальяспор - Хатайспор: обзор матча 11 апреля 2022
Антальяспор
11.04.2022, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Хатайспор
16'
Х. Райт
29'
Налдо
35'
Х. Райт
55'
Л. Адриано
38'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Хатайспор
Замена
Фреди
️️️️
Х. Райт
85'
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
В. Сары
85'
75'
Замена
С. Темель
️️️️
Я. Бензия
75'
Замена
С. Бас
️️️️
С. Лобжанидзе
74'
Желтая карточка
С. Лобжанидзе
Замена
У. Гаша
️️️️
Д. Синик
69'
67'
Красная карточка
Р. Рибейру
Замена
А. Поли
️️️️
Х. Езмерт
62'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
А. Ндао
61'
60'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
А. Эль-Кааби
ГОЛ! 4:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Синик
55'
38'
ГОЛ! 3:1!
М. Диуф
Пас отдал
Б. Оксюз
ГОЛ! 3:0!
Х. Райт
Пас отдал
Г. Вурал
35'
ГОЛ! 2:0!
Налдо
Пас отдал
Фернандо
29'
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
Пас отдал
Г. Вурал
16'
Желтая карточка
Фернандо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
18
Алассан Ндао
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-2-1-3
25
Боффин
77
Вурал
5
Налдо
89
Сары
2
Флоранус
20
Фернандо
88
Езмерт
70
Синик
11
Райт
4
Адриано
18
Ндао
4-1-2-1-2
1
Моанд
53
Оксюз
22
Черекчи
22
Курукук
3
Адекугбе
4
Эргюн
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
8
Бензия
9
Эль-Кааби
92
Диуф
89
Сары
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
89
Сары
88
Езмерт
15
Поли
15
Поли
88
Езмерт
11
Райт
16
Фреди
16
Фреди
11
Райт
18
Ндао
17
Байракдар
17
Байракдар
18
Ндао
70
Синик
27
Гаша
27
Гаша
70
Синик
9
Эль-Кааби
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
8
Бензия
16
Темель
16
Темель
8
Бензия
12
Лобжанидзе
77
Бас
77
Бас
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Антальяспор
Хатайспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Антальяспор - Хатайспор
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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