Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Антальяспор
Касымпаша - Антальяспор: обзор матча 15 мая 2022
Касымпаша
15.05.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
2 : 4
Завершен
Антальяспор
37'
У. Бозок
90+6'
У. Бозок (П)
19'
Фреди
47'
Налдо
53'
Х. Райт
70'
Ф. Хадергьонай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Антальяспор
ГОЛ с пенальти! 2:4!
У. Бозок
90'
+6
Замена
Т. Торун
️️️️
Х. Хайрадинович
77'
74'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фреди
73'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Л. Адриано
70'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Ф. Хадергьонай
Замена
А. Мабиль
️️️️
М. Фалл
69'
Замена
М. Травник
️️️️
Р. Абид
68'
67'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Д. Синик
67'
Замена
В. Сары
️️️️
Б. Эзтюрк
Желтая карточка
М. Фалл
64'
53'
ГОЛ! 1:3!
Х. Райт
47'
ГОЛ! 1:2!
Налдо
Пас отдал
Фернандо
46'
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
ГОЛ! 1:1!
У. Бозок
Пас отдал
Д. Мюлека
37'
19'
ГОЛ! 0:1!
Фреди
Пас отдал
Х. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
17
Ахмет Энгин
ЛВ
61
Harun Elyesa Akaydın
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
41
Берат Калкан
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
3-2-1-5
94
Хадергьонай
25
Брума
25
Бречка
14
Абид
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
23
Йилдырым
11
Мюлека
17
Бозок
7
Фалл
1
Канполат
4-1-3-2
25
Боффин
7
Балчи
5
Налдо
5
Эзтюрк
77
Вурал
20
Фернандо
18
Ндао
16
Фреди
70
Синик
4
Адриано
11
Райт
7
Фалл
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Фалл
10
Хайрадинович
8
Торун
8
Торун
10
Хайрадинович
14
Абид
10
Травник
10
Травник
14
Абид
Йылдырым
17
Энгин
17
Энгин
Йылдырым
5
Эзтюрк
89
Сары
89
Сары
5
Эзтюрк
16
Фреди
19
Акыйол
19
Акыйол
16
Фреди
4
Адриано
11
Гюмюш
11
Гюмюш
4
Адриано
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
70
Синик
17
Байракдар
17
Байракдар
70
Синик
Остались в запасе
Касымпаша
Антальяспор
23
Харун Текин
ВР
61
Harun Elyesa Akaydın
ЦП
41
Берат Калкан
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
61
Harun Elyesa Akaydın
ЦП
41
Берат Калкан
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Касымпаша - Антальяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Антальяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+