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Нури Шахин
Новости
Нури Шахин - новости
Завершил карьеру
5 сентября 1988 (38)
#8 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Турция | Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Турецкий журналист назвал имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии»
2023.12.29 10:18
1
Нури Шахин объявил о завершении карьеры
2021.10.18 08:27
1
Видео
Экс-игрок «Реала» и «Боруссии» Шахин стал одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре»
2020.08.20 23:27
Шахин перешел из «Боруссии» в «Вердер»
2018.08.31 17:53
1
«Боруссия» продаст Кагаву и Шахина до закрытия трансферного окна
2018.08.28 10:13
Кака, ван дер Сар, Дани Алвес, Шахин поступили в Гарвардскую школу бизнеса
2018.06.02 09:59
1
«Боруссия» летом может расстаться с восемью игроками, в число которых входит и Ярмоленко
2018.04.05 14:25
3
Шахин хочет возглавить дортмундскую «Боруссию»
2018.02.05 08:43
2
Девять игроков «Боруссии Д» отравились во время сбора
2018.01.11 20:47
3
Ярмоленко: «Рад, что именно в таком возрасте переехал в Европу»
2017.12.04 07:05
1
Шахин заявил, что в матче с «Шальке» «Боруссия» Д во втором тайме перестала играть в футбол
2017.11.26 11:11
1
Шахин решил уйти из сборной Турции
2017.11.03 09:53
3
Шахин травмировал голеностоп
2017.04.24 08:51
Шахин — о взрывах в Дортмунде: «В матче против «Монако» я вообще не думал о футболе»
2017.04.12 23:14
«Ювентус» отслеживает игру полузащитника менхенгладбахской «Боруссии»
2016.11.25 07:31
Хавбек «Боруссии» Шахин может перейти в «Спартак»
2016.10.31 23:53
11
«Галатасарай» и «Фиорентина» вступили в борьбу за Шахина
2016.06.20 06:44
1
Клопп заинтересован в приобретении Шахина
2016.06.08 08:23
6
Ройс и Обамеянг не сыграют с «Краснодаром»
2015.11.25 18:32
Ройс и Бендер готовы сыграть с «Хоффенхаймом», Суботич не сможет выйти на поле
2015.09.22 18:15
Главные новости
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
2
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
7
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
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Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
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17:44
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«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
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Титов возвращается к тренерской работе
15:50
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
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