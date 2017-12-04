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    • Ярмоленко: «Рад, что именно в таком возрасте переехал в Европу»

    Ярмоленко: «Рад, что именно в таком возрасте переехал в Европу»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко считает, что он вовремя принял решение перебраться в чемпионат Германии.

    «Когда я подписал контракт с клубом, меня сразу поздравил Шахин. Потом мы с ним пообщались после матча со сборной Турции. Когда я приехал в «Боруссию», то хотя бы с ним уже мог общаться. В раздевалке могу подойти абсолютно к каждому футболисту, нет такого, что кто-то ходит и говорит, что он лучше всех.

    Благодарен богу и судьбе, что так получилось и именно в таком возрасте я переехал в Европу. Я приехал сюда и дал себе установку расслабиться и делать то, что умею», – рассказал Ярмоленко в интервью программе «ПроФутбол».

    Напомним, что соглашение с украинцем заключено до июля 2021 года. Сумма трансфера игрока из киевского «Динамо» оценивается 25 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2017 07:05
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    Комментарии (2)
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    juvseriy
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    Феде тоже пора
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