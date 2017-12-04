Ярмоленко: «Рад, что именно в таком возрасте переехал в Европу»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко считает, что он вовремя принял решение перебраться в чемпионат Германии.

«Когда я подписал контракт с клубом, меня сразу поздравил Шахин. Потом мы с ним пообщались после матча со сборной Турции. Когда я приехал в «Боруссию», то хотя бы с ним уже мог общаться. В раздевалке могу подойти абсолютно к каждому футболисту, нет такого, что кто-то ходит и говорит, что он лучше всех.

Благодарен богу и судьбе, что так получилось и именно в таком возрасте я переехал в Европу. Я приехал сюда и дал себе установку расслабиться и делать то, что умею», – рассказал Ярмоленко в интервью программе «ПроФутбол».

Напомним, что соглашение с украинцем заключено до июля 2021 года. Сумма трансфера игрока из киевского «Динамо» оценивается 25 миллионов евро.