Шахин хочет возглавить дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин рассчитывает после завершения карьеры профессионального игрока перейти на тренерскую деятельность.

«Вижу себя на нашем стадионе в качестве наставника этой команды.

«Реал»? Он напоминал мне Голливуд. Когда ты играешь в таком клубе, то складывается именно такое впечатление. Но мне всегда было ясно, что я хочу быть частью «Боруссии», – заявил Шахин Deutsche Welle.

Напомним, что 29-летний футболист выступал в составе «Реала» с 2011 по 2014 год.