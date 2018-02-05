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    Шахин хочет возглавить дортмундскую «Боруссию»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин рассчитывает после завершения карьеры профессионального игрока перейти на тренерскую деятельность.

    «Вижу себя на нашем стадионе в качестве наставника этой команды.

    «Реал»? Он напоминал мне Голливуд. Когда ты играешь в таком клубе, то складывается именно такое впечатление. Но мне всегда было ясно, что я хочу быть частью «Боруссии», – заявил Шахин Deutsche Welle.

    Напомним, что 29-летний футболист выступал в составе «Реала» с 2011 по 2014 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2018 08:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3

      Joni 5 февраля 2018, 13:21

      Но мне всегда было ясно, что я хочу быть частью «Боруссии» - кто ж тебе мешал 2011-2014 годы быть частью Дортмунда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 5 февраля 2018, 12:49

      Что-то Нури Шахин рановато начал думать о завершении карьеры. До перехода в Реал играл отлично. Получил травму и после травмы так и не заиграл как прежде.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 5 февраля 2018, 09:49

      Сколько осталось ?

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