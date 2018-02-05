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Шахин хочет возглавить дортмундскую «Боруссию»

5 февраля 2018, 08:43
2

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин рассчитывает после завершения карьеры профессионального игрока перейти на тренерскую деятельность.

«Вижу себя на нашем стадионе в качестве наставника этой команды.

«Реал»? Он напоминал мне Голливуд. Когда ты играешь в таком клубе, то складывается именно такое впечатление. Но мне всегда было ясно, что я хочу быть частью «Боруссии», – заявил Шахин Deutsche Welle.

Напомним, что 29-летний футболист выступал в составе «Реала» с 2011 по 2014 год.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д Реал Шахин Нури
Комментарии (2)
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Шумаххер
1517813396
Сколько осталось ?
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Joni
1517826062
Но мне всегда было ясно, что я хочу быть частью «Боруссии» - кто ж тебе мешал 2011-2014 годы быть частью Дортмунда
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