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    Шахин — о взрывах в Дортмунде: «В матче против «Монако» я вообще не думал о футболе»

    Полузащитник «Борусии» Нури Шахин в интервью Viasat Sport поделился эмоциями об инциденте около автобуса команды во вторник. В результате взрывов защитник Марк Бартра повредил руку. Позже стало известно, что неизвестные пытались напасть на команду.

    — Как бы вы описали последние 24 часа?

    — Сложно подобрать правильные слова. Мы сотни раз видели похожие ситуации по телевизору. Они казались чем-то очень далеким, даже несмотря на то, что под Новый год теракт произошел на моей родине, в Стамбуле. С одной стороны это было близко, и в то же время — очень далеко. Но вчерашним вечером мы узнали, каково это — быть в такой ситуации. Никому не желаю почувствовать что-то похожее.

    — Какое место в этой ситуации для вас занимал футбол?

    — Не уверен, что люди отнесутся к такому заявлению с пониманием, но за время нахождения на поле (на 46-й минуте Шахин заменил Свена Бендера и доиграл до конца матча — прим. «Бомбардира») я вообще не думал о футболе. Когда я вчера пришел домой, мои жена и сын сидели и ждали меня под дверью. Футбол очень важен для нас, мы живем им и благодаря ему зарабатываем огромные деньги, но мы — обычные люди. Вчера мы почувствовали, что в мире есть вещи важнее футбола.

    Никогда в жизни не забуду лица моих одноклубников вчера в автобусе. Мы увидели Марка... Я сидел рядом со Шмельцером, и его лицо отображало всю невероятность произошедшего.

    В перенесенном матче 1/4 финала Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля уступила «Монако» со счетом 2:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 23:14
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