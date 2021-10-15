Нури Шахин объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Турции Нури Шахин сообщил, что он закончил игровую карьеру.

В августе 2020 года хавбек перешел в «Антальяспор», который и стал для него последним клубом.

В начале октября 33-летнему футболисту доверили пост главного тренера в турецком клубе, и он решил сконцентрироваться на этой работе.