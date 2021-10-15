Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Нури Шахин объявил о завершении карьеры

    Бывший полузащитник сборной Турции Нури Шахин сообщил, что он закончил игровую карьеру.

    В августе 2020 года хавбек перешел в «Антальяспор», который и стал для него последним клубом.

    В начале октября 33-летнему футболисту доверили пост главного тренера в турецком клубе, и он решил сконцентрироваться на этой работе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2344

      FRZZ 3 минуты назад

      Талантливым был игроком, но после травмы в Реале так и не смог вернуться на прежний уровень.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90376
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67867
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru