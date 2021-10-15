Нури Шахин объявил о завершении карьеры

Талантливым был игроком, но после травмы в Реале так и не смог вернуться на прежний уровень.
Бывший полузащитник сборной Турции Нури Шахин сообщил, что он закончил игровую карьеру.
В августе 2020 года хавбек перешел в «Антальяспор», который и стал для него последним клубом.
В начале октября 33-летнему футболисту доверили пост главного тренера в турецком клубе, и он решил сконцентрироваться на этой работе.
- Шахин наиболее известен по выступлениям за «Реал», «Ливерпуль», дортмундскую «Боруссию» и «Вердер».
- За турецкую сборную он провел 51 матч и забил 2 гола.